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Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук

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Нарушение перемирия на Донбассе обсудят в комитете ВР по нацбезопасности в среду, - Верещук
Нарушение перемирия на Донбассе вооруженными формированиями Российской Федерации обсудят в комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады в среду

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила народный депутат, фракция партии "Слуга народа" Ирина Верещук в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник..

"На данный момент я придерживаюсь той позиции, которой придерживается президент, Офис президента. Заседание комитета будет проходить в среду. Мы будем, наверное, рассматривать этот вопрос, и будем решать, какой будет позиция комитета", - сказала Верещук. 

Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

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6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ.

Топ комментарии

  • Леонид Тищенко 711eae6c
    На нарушение перемирия нужно отвечать со всех стволов , а не бесполезной трепотнёй ЗЕмразей !
  • vitalmod
    Зелёные мрази выражают глубокую обеспокоенность по поводу убийства украинских военных. Спасибо зебилам они сделали это разом.
  • Senator S 01a656ec
    Мира с РАБссией не будет ни через 5 ни через 50 лет ни через 500.История учит,что ничему не учит...,Гетьманы Украины-Руси Богдан Хмельницкий и Иван Мазепа тоже думали что с мразями можно договориться...
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