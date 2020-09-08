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Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу из-за командировки главы МИД РФ в Сирию

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Россия отложила разговор Кулебы и Лаврова по Донбассу из-за командировки главы МИД РФ в Сирию
МИД России сообщил украинской стороне, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров срочно отбыл в командировку, поэтому дата разговора двух министров по поводу обострения ситуации на Донбассе пока неизвестна.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом заявил во время скайп-включения из Румынии в эфире программы "Свобода слова на ICTV" министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Когда разговор вчера был инициирован, сначала реакция с российского МИДа была довольно оживленной, но сегодня утром мы получили сообщение, что министр Лавров срочно отбыл в командировку, и неизвестно, когда этот разговор состоится. Как выяснилось, он отбыл в Сирию. Я готов, жду разговор", - сказал Кулеба.

Он добавил, что, по его убеждению, когда на востоке убивают украинского солдата, то единственная сторона, с которой нужно говорить, - это Российская Федерация. Кулеба отметил, что вчера Президент Зеленский дал ему именно такое поручение — переговорить с Лавровым.

"О чем говорить? Первый вопрос — как объясняет Российская Федерация то, что произошло, второе — остается она преданной режиму прекращения огня, и третье — обсудить подготовку к встрече министров иностранных дел нормандского формата, которая должна состояться сразу после встречи советников, в свете тех обстрелов, которые вчера состоялись", - сообщил министр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На встрече в нормандском формате будет поднят вопрос нарушения перемирия на Донбассе и гибели украинских воинов, - Кулеба

Как сообщалось, 6 сентября Кулеба инициировал срочный разговор с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в связи с обстрелами со стороны оккупантов на Донбассе, в результате которых один украинский военный погиб и еще один ранен. Российские оккупационные войска в тот день дважды нарушили режим прекращения огня.

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Топ комментарии

  • Nikolai Chizhevsky
    Показательное унижение Украины кацапы или тасторона убивают наших намеренно наши просят обьясниться а Лавров игнорит мол не до вас у меня есть дела поважнее в Сирии больше просите на крленях ну или потом скажет мы не причем мы несторона конфликта мы на их не влияем
  • vitalmod
    Отлично зебилы - «убил украинца - садись поговорим» Ваша работа, кушайте.
  • Al Be
    видите, как происходит? Такими уловками кацапы заявляют о себе как о ведущей стороне, которая либо позволяет, либо оставляет ведомую сторону в полной зависимости от своей рускай подлости. Руские мрази стремятся указать на свое превосходство и доминанту в этой и других ситуациях. А вот если бы украинские генералы, заискивающие, упавшие под командование клоуна, абсолютно пиджачного, с нулевым представлением о службе, разве что в роли наполеончика, успешно четырежды откосившего от призыва... так вот, если бы генералы имели военные, а не штабные яйца и приказали за убийство украинского солдата выкосить вероятный участок стрельбы, вот тогда бы и лаврушка, и писька и ***** первыми б прибежали на переговоры со всей своей лапотной озабоченностью.
    Херовая позиция - проситься и ждать, когда с тобой соизволят. Но что ж делать, если у власти остается шутейка, агент кОзака, иудовня, только и думающая про гешефт, и оподлевшая "рада" зеленых прихлебателей... ну и население, конечно, которому абсолютно плевать на державу... 73%, все-таки, большинство... они ж, суки, удивленно взвоют, когда снова окажутся в объятиях рюзьке мира, мол, а как, почему, а мы же не знали... они ж не понимают, что их поц-и-физму настанет конец - всем этим Украина мае талант, кафешкам, дискотекам, ВУЗам, танцам со звездами, мирной жизни. Не будет ничего. А будут пришельцы, которые выселят их из их квартир, домов, автомобилей. В 14-м году, 6 лет назад, когда среднестатистическая зеленская срань еще пребывала в нежном возрасте - в тот период, когда руские козлы разгружали эшелоны в Казачьей Лопани в 30 км от Харькова, я заглядывал на белгородский форум, чтобы убедиться в подлости лаптей. Там прямым текстом кацапы призывали свое поголовье ехать в Харьков, "выселять хохлов", занимать жилье, отжимать движимое и недвижимое, т.е. делать то, чем славится кацапская мразь...
    К чему я так много? К тому, что отказ Лошади от разговора с Кулебой - продукт зебильного правления Дерьмака и звенья одной и той же цепи...
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