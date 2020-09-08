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Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС

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Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируется украинским воинами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

По данным штаба, за прошедшие сутки, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации один раз нарушили договоренности, вступившие в действие 27 июля 2020 г. Из стрелкового оружия и ручного противотанкового гранатомета враг совершил одиночные провокационные выстрелы в сторону позиций украинских воинов вблизи населенного пункта Каменка, в Донецкой области.

"Огневые провокации противника не несли угрозы нашим защитникам. Украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь, в результате выстрелов, среди личного состава Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 8 сентября, на участках ответственности наших подразделений нарушений полного и всеобъемлющего режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано.

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По всей линии разграничения наблюдалась тишина.

"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к адекватному реагированию на любые изменения оперативной обстановки и коварные действия противника", - сообщили в штабе.

Как отметили в штабе, кроме военнослужащих Вооруженных Сил Украины в районе проведения операции Объединенных сил надлежаще исполняют свои задачи другие и составляющие сил обороны.

В прифронтовых районах саперами ГСЧС разминировано почти два гектара территории и передан на уничтожение 41 взрывоопасный предмет.

Кроме этого, для минимизации последствий артиллерийских обстрелов предыдущих лет спасатели Объединенных сил проводят работы по восстановлению поврежденных жилых домов и объектов инфраструктуры. Сейчас работы ведутся на 42-х объектах.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил полностью контролируется украинским защитниками", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, боевых потерь нет, - штаб ОС 01

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Ніякого режиму не існує, війна продовжується. Вона закінчилась тільки в пустій голові найвеличнішого оманського брехуна. Чувак на самокаті підтвердить.
  • AbOriginal_UA
    Зе-логика:
    один раз украл - не вор
    один раз соврал - не брехун
    один раз ударил - не хулиган
    один раз трахнул - не совокуплялся
    один раз откинулся - не сидел
    один раз обстрелял - не нарушал....
    П.С.
    Зато, сказанная один раз, фраза М.Зверобой "своей смертью не умрёшь" - покушение на жизнь!?
  • Stes Sava
    7 сентября в Луганской области в районе населенного пункта Крымское снайпер террористической "ЛНР" убил украинского защитника.

    А так, таки да, для шайки Зе потерь нету.
    Ведь украинские защитники ни их люди!
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