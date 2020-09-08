Суд арестовал женщину, которая застрелила мужа и ранила несовершеннолетнюю дочь на Ривненщине, ей грозит пожизненное

7 сентября, суд удовлетворил ходатайство следователя Ривненского районного отделения полиции и избрал меру пресечения подозреваемой в умышленном убийстве и покушении на умышленное убийство малолетнего ребенка в виде содержания под стражей сроком на 60 суток.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Ривненской области.

Напомним, что пятого сентября жительница Ривненского района по месту жительства, по непонятным пока мотивам, причинила смертельное ранение своему мужу в голову из травматического оружия, осуществив один выстрел в висок. После этого она зашла в комнату к своей дочери, которая также спала, вызвав один выстрел в грудную клетку с этой же травматического оружия. Однако, произошла задержка в виде прихватывания гильзы затвором. После этого злоумышленница взяла, предварительно, пневматическое устройство и дважды выстрелила ребенку в грудную клетку.

В рамках досудебного расследования, начатого по части 1 статьи 115 и частью 2 статьи 15 и 115 Уголовного кодекса Украины продолжается. Подозреваемой грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. В соответствии с постановлением суда теперь ближайшие два месяца подозреваемая проведет в следственном изоляторе.

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Как пишут Факты.ICTV женщина является преподавателем местного вуза.

В полиции предполагают, что причиной ночной расправы могло стать запланированное отцом и дочерью путешествие в Турцию, куда они должны были лететь без матери.

44-летней женщине уже назначили психолого-психиатрическую экспертизу.