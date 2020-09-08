Нарушение перемирия на Донбассе направлено на дискредитацию договоренностей ТКГ, - Генштаб ВСУ

Нарушения боевиков гибридной армии РФ перемирия на Донбассе не были масштабными.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу, об этом заявил в эфире Свобода слова на ICTV заявил начальник Генштаба Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Корнийчук.

По его словам, боевики за время перемирия вели в основном неприцельные обстрелы, расширяли позиции в сторону ВСУ, использовали беспилотники, занимались дистанционным минированием. Также вооруженных людей видели в серой зоне. "Но это не имело масштабного характера", – сказал он.

"Чтобы вести какие-либо наступательные действия, необходимо создать ударную группировку, развернуть артиллерию на позициях, создать запас боеприпасов, горючего. Сегодня при тех средствах разведки, которые у нас есть, при тех системах разведки, это скрыть невозможно. Мало того, мы сегодня фиксируем в их подразделениях, находящихся на передовой, неукомплектованность. Низкая зарплата не позволяет их укомплектовать", – оценил возможность широкомасштабного наступления генерал.

Корнийчук считает, что действия боевиков сейчас направлены на дискредитацию договоренностей в Трехсторонней контактной группы в Минске: они хотят выставить Украину неспособной управлять армией, "чтобы таким образом дальше иметь право на свои соответствующие действия".

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"Но ВСУ сегодня показывают, что они стабильно выполняют поставленную задачу и готовы к адекватному реагированию на все проявления", – заверил Корнийчук.

Напомним, 22 июля Трехсторонняя контактная группа в Минске договорилась об установлении полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с 27 июля.

6 сентября оккупанты нарушили режим прекращения огня: один военный убит во время обстрела у Причепиловки, еще один – ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которе они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве.

Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.