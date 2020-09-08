На Буковине за сутки выявили 159 новых случаев COVID-19. Заболеваемость в Черновцах достигла 350 активных больных на 100 тыс. населения, - ОГА
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В Черновицкой области за минувшие сутки подтвердили 159 новых случая коронавирусной инфекции, с начала эпидемии их количество достигло 11 431.
Такие цифры обнародовал в Фейсбуке председатель Черновицкой ОГА Сергей Осачук, передает Цензор.НЕТ.
"350 активных больных с COVID-19 на 100 000 населения за последние 14 дней. Такой сейчас показатель в Черновцах. На втором месте Кицманский район, здесь инцидентность составляет 307, на третьем - Герцаивщина, в которой за две недели 255 больных на 100 000. Напомню, чтобы район не попал в "красную" или "оранжевую" зоны карантина, этот показатель должен составлять 40 инфицированных 100 тыс. человек", - написал глава области.
При этом, по данным Осачука, с начала эпидемии от COVID-19 выздоровели 6 689 (за сутки - 39) жителей Буковины.