Белорусские оппозиционеры Колесникова, Кравцов и Родненков убыли в сторону Украины, - Госпогранкомитет РБ. ВИДЕО

Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.



"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.

Тем временем телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете пока не смогли подтвердить эту информацию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родственники белорусской оппозиционерки Колесниковой подали заявление в милицию о ее исчезновении

Вместе с тем, член Координационного совета Максим Знак сказал Радио "Свабода", что не может подтвердить выезд Колесниковой, Кравцова и Родненкова в Украину.

"Они не вышли на связь. Кроме того, мы с Марией Колесниковой обсуждали ситуацию после того, что случилось с Ольгой Ковальковой, которую увезли в Польшу. И Мария сказала, что ни в коем случае не согласится покинуть страну, если с ней такое случится".

Отмечается, что телефон Марии Колесниковой работает, но никто не берет трубку.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, белорусское телевидение опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильном телефоне одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.

Телеграм-канал государственного телевидения ATN_NEWS ночью написал, что Колесникова, Родненков и Кравцов прорвались через границу и что Колесникова была задержана "при незаконном переходе границы".

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.В милиции заявление приняли.