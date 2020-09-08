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Белорусские оппозиционеры Колесникова, Кравцов и Родненков убыли в сторону Украины, - Госпогранкомитет РБ. ВИДЕО

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Члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом TUT.BY рассказал официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский.

"8 августа, в начале пятого утра Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова прошли пограничный контроль в пункте пропуска "Александровка" и убыли в сторону Украины", — сообщил Антон Бычковский.

Тем временем телеканал "Беларусь-1" в своем телеграм-канале сообщил, что Антон Родненков и Иван Кравцов "этой ночью сбежали за границу".

"Сейчас они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе", - говорится в сообщении.

В Госпогранкомитете пока не смогли подтвердить эту информацию.

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Вместе с тем, член Координационного совета Максим Знак сказал Радио "Свабода", что не может подтвердить выезд Колесниковой, Кравцова и Родненкова в Украину. 

"Они не вышли на связь. Кроме того, мы с Марией Колесниковой обсуждали ситуацию после того, что случилось с Ольгой Ковальковой, которую увезли в Польшу. И Мария сказала, что ни в коем случае не согласится покинуть страну, если с ней такое случится".

Отмечается, что телефон Марии Колесниковой работает, но никто не берет трубку.

Как пишет Telegram-канал NEXTA, белорусское телевидение опубликовало видеообращение Ивана Кравцова, которое якобы было обнаружено на мобильном телефоне одного из покинувших страну. На видео Иван Кравцов говорит, что принял решение покинуть территорию Беларуси и сейчас вместе с Марией Колесниковой будет пересекать границу.

Телеграм-канал государственного телевидения ATN_NEWS ночью написал, что Колесникова, Родненков и Кравцов прорвались через границу и что Колесникова была задержана "при незаконном переходе границы".

Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже.В милиции заявление приняли.

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Топ комментарии

  • Яр Холодний
    Коли читаю про "беларуских аппазицианеров", мені на думку приходить висловлювання гетьмана Скоропадського про втікачів з більшовицької Росії:

    "После приезда человек молчит, спит и ест - это первая стадия. Вторая - хвалит, говорит, что Украина - чудо, и язык - благозвучный, и климат - хороший, и Киев - красивый, и правительство - нормальное, одним словом, рай!", - вспоминал о тенденции поведения россиян в Киеве.
    Но через несколько недель, по словам Скоропадского, начинались еще две стадии - критики.
    "Через некоторое время он видит кого-то из тех, кто приехал раньше. После этого начинается третья фаза. Он еще веселый и любезный, но ехал с извозчиком, и они плохие. И брусчатка местами некачественная." Позвольте, говоришь ему, Вы вспомните , что в Совдепии было ... Благодарите Бога, что живы", - рассказал гетман.
    После этого, по его словам, человек идет и наступает четвертая стадия.
    "Он уже хорошо одет, сыт, румян." Знаете ли Вы, что скажу - Ваша Украина - бред ... Надо создавать единую неделимую Россию, и украинцев никаких нет, все это выдумка немцев", - вспоминал Павло Скоропадський...".
    Те ж саме ми бачили, на протязі періоду з 2014 року, від "рассєйских аппазицианерав", що втекли з Росії в Україну... А зараз, ми, боюся, отримаємо те саме, тільки в "білоруському варіанті"... А воно нам треба?... У нас свого лайна вистачає... "Зеленого"...
  • cloud2009 26ea8082
    теперь будут постоянными гостями на Шустере - пока не надоедят
  • neverlok lok
    Ща нас обвинять во всех грехах ..Они просто так его не повалят хотьбой и молебнями ..Им уже даже тротуарная плитка не поможет ,Но воевать не хотят ...Если не они лукашенка то тогда лукашенко их
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