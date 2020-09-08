В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек
Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.
Днем ранее, 7 сентября сообщалось о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии 2 934 человек (за сутки 57), выздоровевших – 63 546 (за сутки 940). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,4% превышает количество выздоровевших.
Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.