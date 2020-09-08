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В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек

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В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек
В Украине по состоянию на утро вторника, 8 сентября, зафиксированы 2 411 новых случаев заражения. При этом 57 ранее заболевших умерли. Это самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

Днем ранее, 7 сентября сообщалось о 2 174 новых случаях, 6 сентября - о 2 107 новых случаях, 5 сентября - о рекордных 2 836 случаях заболевания, 4 сентября - о 2 723 новых случаях, 3 сентября - о 2 430 новых случаях, 2 сентября - о 2 495 новых случаях, 1 сенятбря - о 2 088 новых случаях.

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Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро вторника 140 479 человек, умерли с начала пандемии 2 934 человек (за сутки 57), выздоровевших – 63 546 (за сутки 940). Сейчас в Украине COVID-19 болеет 73 999 человек, что на 1 414 больше, чем днем ранее. Таким образом количество активных больных в Украине на 16,4% превышает количество выздоровевших.

Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (235), Харьковской (230), Одесской (196), Львовской (192), Тернопольской (190), Ивано-Франковской (160) и Черновицкой (159) областях.

В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 01
В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 02
В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 03
В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 04
В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 05
В Украине за сутки 2 411 новых случаев COVID-19 и рекордные 57 летальных случаев. Всего с начала эпидемии заболели 140 479 человек 06

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • OA 3b6910dc
    Сколько больных раковыми заболеваниями в Украине, твари вы от ковидной мафии?
    На сколько выросло число больных раком, которых либо не лечатся от рака, потому как боятся идти к врачам из-за ковида, либо больных не лечат от рака, ибо все перепрофилировали под ковид?

    В Мельбурне, Австралия, число больных раковыми заболеваниями, которых рапортуют в базу данных больных раком, уменьшилось за 1/3!
    И это не потому, что раком перестали болеть, а потому, что к врачам перестали обращаться за лечением из-за боязни ковида, ведь об опасности рака телевизор не верещит 24 часа в сутки!
    И эти данные у меня от хирурга, который таких больных каждый день лечит, и, по словам врача: "И все симптомы имеются, и такие больные имеются, да вот не обращаются они за лечением".

    Засудить бы всех вас, сук, Степанова, Ляшко и ваших австралийских "клонов" за то, что своим умышленным запугиванием ковидом людей вы больных раком просто убиваете, потому как от рака нелеченного помрут они. За геноцид судить вас будут, за преступления против человечества.
  • OA 3b6910dc
    А мы не знаем, из чей *опы Степанов и Ляшко эти цифры вытаскивают, эти цифры ведь никто независимо не проверяет.
    Какие хотят - такие и нарисуют, в какой области хотят - там увеличат, чтобы "зону" сделать 'красную" и либо активы, обесцененные дурантином, отжать, либо выборы осенью запретить.
    А в какой нужно области - там число зараженных уменьшат.

    Но Вы правы, они идут в лидеры, им премиальные обещаны, вероятно, за убийство экономики Украины дурантином.
  • Странник Виртуальный 2cc6e9e4
    Не только ОРВИ. Ни о чем нет. У нас все болезни победили. Ковид вот только осталось победить.
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