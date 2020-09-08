Киев, Харьковщина и Одесчина - в тройке лидеров по суточному приросту новых подтвержденных случаев COVID-19

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Киеве, Харьковской и Одесской областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 8 сентября в Киеве коронавирусом заболели 235 человека.

Общее количество инфицированных составляет 15 511 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 246 человек, за минувшие сутки - 4. С начала эпидемии выздоровели 4826 пациентов.

По состоянию на 8 сентября количество активных больных Киеве составляет 10 439 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 2 сентября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 332 человека.

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В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Харьковская и Львовская области.

Так, в Харьковской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 230 человек. Общее количество инфицированных - 11 202. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 241 человек, за минувшие сутки - 6. С начала эпидемии выздоровели 3 454 пациента. Количество активных больных на Харьковщине - 7 507.

В Одесской области коронавирусом заболели 196 человек. Общее количество инфицированных составляет 8 721 человек. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 135 человека, за минувшие сутки - 11. С начала эпидемии выздоровели 2 056 пациентов. Количество активных больных на Одесчине составляет 6 530 человек.