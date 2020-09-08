За сутки COVID-19 выявили у 135 детей и 102 медработников, - Степанов

За минувшие сутки в Украине были госпитализированы 434 человека с COVID-19.

Об этом в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 2 411 человек, из них 135 детей и 102 медработника. Были госпитализированы 434 человека. Зафиксированы 57 летальных случая. Выздоровели 940 пациентов. Всего за все время пандемии в Украине заболели 140 479 человек, из них 9 076 детей и 12 171 медработник. Всего выздоровели 63 546 пациентов. 2 934 случаев летальных. За минувшие сутки всего были проведены 42 233 теста, из них 22 860 методом ПЦР и 19 373 методом ИФА", - рассказал Степанов.

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