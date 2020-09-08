Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет, - Госпогранслужба
Об этом информирует пресс-служба ГПСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан РБ А. Родненков и И. Кравцов. Сейчас они проходят необходимые меры пограничного контроля в соответствии с законодательством, которое определяет порядок пересечения государственной границы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что Мария Колесникова в пункты пропуска Украины не прибывала.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
Юрист и член президиума Координационного совета Максим Знак сказал, что после ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. Мария Колесникова четко обозначила свою позицию: она ни при какие раскладах не уедет из страны, только насильно.