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ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

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ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году
В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба суда, передает Цензор.НЕТ.

Истцом выступает общественная организация "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села".

"По мнению истца, обжалуемое постановление принято с нарушением положений Избирательного кодекса Украины", - указывают в суде.

Сейчас судом решается вопрос об открытии производства по административному делу.

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Топ комментарии

  • Владимир Пономаренко 336ef173
    Осел походу меньше чем картофлевод на местных набирает! Или хочет Луганде выборы провести!
  • Старый Шахтер
    А ничего что глава этой организации депутат от БПП?
  • Molli
    Общественная организация «Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян «Спасение села» зарегистрирована в Киеве. Ее директором является Аркадий Корнацкий, который был депутатом VIII созыва от «Блок Петра Порошенко».
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