ОАСК просят отменить постановление ЦИК о проведении местных выборов в этом году

В Окружной административный суд Киева поступил иск с просьбой отменить постановление Центральной избирательной комиссии №160 от 8 августа 2020 года "О первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов территориальных громад и соответствующих сельских, поселковых, городских голов 25 октября 2020 года.