В Кривом Роге 393 шахтера объявили подземный протест: требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда, - нардеп Волынец

393 горняка шахты "Батькивщина", "Гвардейская", "Терновская" и "Октябрьская" остались под землей и требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков, нардеп "Батькивщины" Михаил Волынец в Facebook, передает Цензор.НЕТ

"На 8.30 в подземном протесте Криворожского железорудного комбината участвуют 393 работника", - рассказал Волынец.

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По словам Волынца, протестуют 90 горняков шахты "Гвардейская", 60 горняков шахты "Терновская", 214 горняков шахты "Батькивщина" и 29 горняков шахты "Октябрьская". Последние требуют увеличения зарплат и улучшения условий труда уже шестые сутки.

Нардеп также добавил, что готовность поддержать коллег подземными и наземными митингами выражают и с других предприятий Кривого Рога. Сейчас они готовятся объявить "итальянскую забастовку" (когда работники находятся на рабочих местах и ​​пунктуально выполняют свои должностные инструкции, вплоть до бессмысленных параграфов. Обычно такой протест вызывает существенное падение производительности труда. – Ред.).

По словам Волынца, шахта "Терновская" стала в 7 утра, администрация не пустила в шахту первую смену. Работники говорят, что поддержат коллег протестом на площади возле админздания КЖРК.

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Надреп отметил, что 8 сентября в Кривой Рог должны выехать представители центрального офиса Службы Гоструда в связи с тем, что работники предприятий города жалуются на работу местной службы Гоструда, их продажность и зависимость от местных работодателей.