Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП
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Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Сумской области.
Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.
Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".
Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.