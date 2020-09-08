Новости

Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП

2 93374
Зеленский прибыл с рабочей поездкой на Сумщину: планирует посетить аэропорт и встретиться с ветеранами, - ОП
Президент Украины Владимир Зеленский пребывает с рабочей поездкой в Сумской области.

Глава государства примет участие в презентации Стратегии развития региона до 2027 года, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ОП.

Владимир Зеленский также ознакомится с работой областного коммунального предприятия "Аэропорт Сумы".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ассоциация городов Украины просит Зеленского о встрече: Многочисленные проверки и обыски парализуют работу органов местного самоуправления

Кроме того, Президент встретится с ветеранами АТО/ООС и представителями отрасли культуры.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Генрих Реалист
    Больницу посети с пациентами с коронавирусом. С медиками пообщайся. переплюнул всех "папередников" вояжами и кортежами. Махроввый Совок, Брежневщина в худшем проявлении.
  • Герхард
    Это предвыборные потуги СН за счет налогоплательщиков на самом деле.
  • Стрелок
    когда у него сезон гона закончится?
    это работа шмыгаля. ты тут при чем? твое дело внешние проблемы страны решать. нет бл оно по стране мыкается. все никак себе места для гнезда не найдет
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости