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Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала

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Утром 8 сентября в квартиру одного из редакторов TUT.by, Галины Уласик, пытались попасть силовики. Позже связь с ней пропала.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TUT.by.

Как сообщила коллегам Галина, с утра кто-то настойчиво стучал и звонил в дверь, но поскольку она никого не ждала, дверь не открыла. Соседи сообщили ей, что видели у подъезда трех мужчин в балаклавах.

Через полчаса в дверь вновь начали звонить. Галина и ее дочь успели сообщить, что в квартиру пытаются попасть силовики — у них есть санкция на обыск, возбуждено уголовное дело.

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала 01

После связь с Галиной и ее дочерью Валерией пропала.

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В 9.55 двое людей в штатском вывели дочь Галины, она успела сообщить корреспонденту TUT.BY, что ее задержали по административному процессу по ст. 23.34 КоАП (участие в массовых акциях). В квартире проходит обыск, привели понятых.

Силовики пришли с обыском в квартиру редактора белорусского портала TUT.by Уласик. Связь с ней и ее дочерью пропала 02
Фото: TUT.by

Получить комментарий в СК и МВД не удалось.

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Топ комментарии

  • Підлога Маккартні
    Я Порошенку простил даже то что он брата своего убил и обогатился в 83 раза, а ты про такие мелочи щас написал
  • Підлога Маккартні
    Поки що рахунок на користь бацкьі
  • Підлога Маккартні
    Это не народ, это соффковое ватное быдло, предков которых завезли сюда в 30е годы в теплушках и шапках ушанках товарняками как скот вместо вымореных голодом патриотов и раскуркуленых в сибирь селян, которым на хер не уперлась совецкая власть, но кто с винтовкой и в буденовке тот и бацка
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