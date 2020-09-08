В РФ заявляют о запуске первой партии вакцины от COVID-19 в гражданский оборот
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Первая партия российской вакцины от коронавируса "Спутник V", разработанной институтом имени Гамалеи, поступила в гражданский оборот.
Об этом заявили в Минздраве РФ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
Как пояснили в ведомстве, вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях Росздравнадзора.
В ближайшее время ожидаются поставки первых партий вакцины в регионы.
Старт массовой вакцинации от коронавируса в России намечен на октябрь 2020 года. Одновременно с вакцинацией будет проходить третья фаза клинических исследований вакцины, в которых будут участвовать 40 тысяч добровольцев.