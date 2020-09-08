Депутат Киевсовета Будилов заболел COVID-19

Депутат Киевского городского совета Михаил Будилов заболел COVID-19.

Об этом Будилов сообщил на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Друзья, пришли результаты тестирования на COVID-19. Тест положительный. Чувствую себя хорошо, повышенной температуры нет. Вдруг почувствовал, что не отличаю вкусов и запахов и сразу сдал тест. Хоть я и пытался регулярно дезинфицировать руки, и использовать индивидуальные средства защиты - ухудшение эпидемиологической ситуации в стране сказалось", - написал депутат.

Также Будилов подчеркнул, что сразу сообщил семейному врачу о своем состоянии. Депутат планирует работать дистанционно.

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Напомним, что ранее коронавирус обнаружили у депутата Киевского городского совета Александра Бродского. Он находится на самоизоляции.