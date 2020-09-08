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Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову

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Тихановская потребовала немедленно освободить Колесникову
Оппонент захватившего власть в Беларуси "президента" Александра Лукашенко Светлана Тихановская требует от белорусских властей немедленно отпустить задержанного члена Координационного совета Марию Колесникову.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Тихановская написала в своем Telegram.

"Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх", - написала Тихановская, комментируя задержание Колесниковой.

Ранее в Госпогранкомитете Беларуси заявили о задержании члена Координационного совета Марии Колесниковой при пересечении границы.

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Топ комментарии

  • Филипп Филиппович Преображенск
    Айдер Муждабаєв@aydermuzhdabaev

    Мария Колесникова: «Моя позиция по Крыму? Озвучу официальную позицию Беларуси. Де факто Крым - Россия. Де юре - украинский». А сегодня её похитили в Минске. Де юре это незаконно, но де факто - она в руках Лукашенко, и она же не бутерброд, чтобы её туда-сюда. Можно не возвращать.
  • vigo
    а ножкой топнула?
    Если нет, то Лука не испугается...
  • cloud2009 26ea8082
    Тіхановська зажадала негайно звільнити Колесникову - Цензор.НЕТ 4890
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