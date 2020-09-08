Госпогранкомитет Беларуси заявляет, что Родненкова и Кравцова Украина "задержала в рамках взаимодействия"

В Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили о задержании на территории Украины пресс-секретаря координационного совета Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова.

Об этом проинформировали в ГПК во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Антон Родненков и Иван Кравцов в рамках взаимодействия задержаны сопредельной стороной на территории Украины", - отметили в Госпогранкомитете РБ.

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

Позже замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил: Родненкова и Кравцова насильно заставили покинуть Беларусь.