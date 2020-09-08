В ближайшие дни в Беларусь прибудут российские и сербские военные для участия в антитеррористических учениях
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА, такая информация размещена в Telegram-канале Министерства обороны Беларуси.
Подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии составят во время учения многонациональную тактическую группу. Военнослужащие отработают совместные действия подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.
Учения "Славянское братство" проводятся ежегодно в странах-участницах. В минувшем году маневры проходили в Сербии. В этот раз прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.
Отметим, что 2 сентября начальники Генеральных штабов вооруженных сил РФ и Беларуси Валерий Герасимов и Александр Вольфович провели телефонные переговоры.
Стороны обсудили текущее состояние двустороннего военного сотрудничества, в том числе подготовку к совместному белорусско-российско-сербскому учению "Славянское братство – 2020", которое пройдет на территории Беларуси, и стратегическому командно-штабному учению "Кавказ – 2020" (пройдет на территории РФ).