Новости

Украина не планирует больше менять закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба

3 92333
Украина не планирует больше менять закон об образовании по требованию других стран, - Кулеба
Украина более не планирует менять закон об образовании, однако настроена имплементировать его таким образом, чтобы защищать как свои интересы, так и интересы других стран, в частности Румынии, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Бухарест.

"Как министр иностранных дел Украины я должен действовать в соответствии с действующим законодательством своего государства. Когда закон "Об образовании" был принят, Венецианская комиссия Совета Европы высказала ряд замечаний к нему. Украина внесла изменения в этот закон и выполнила рекомендации Венецианской комиссии. Мы не планируем больше менять этот закон, чтобы удовлетворять требования тех или иных стран. Но мы абсолютно настроены обеспечить имплементацию этого закона таким образом, чтобы интересы Украины и конкретно в этом случае интересы Румынии, были защищены", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Глава ведомства дал понять, что украинская сторона не заинтересована в ассимиляции румын в Украине, но настроена на улучшение их интеграции в украинское общество. "Я хочу еще раз подчеркнуть, что для меня румынское меньшинство в Украине является нашим достоянием. И потому мы будем работать таким образом, чтобы румыны в Украине оставались румынами, но при этом были украинцами, были интегрированы в наше общество", - добавил Кулеба.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Около 200 тыс. учеников в этом году перешли с русского на украинский язык обучения, - языковой омбудсмен Креминь

Глава МИД Украины также заверил что, "Украина настроена решать в духе взаимного уважения к национальным интересам Украины и Румынии все проблемные вопросы, включая такие чувствительные, как вопросы национальных меньшинств". "Мы уважаем позицию Бухареста относительно вопросов защиты прав национальных меньшинств. Я вижу, что Бухарест уважает позицию Киева в этом вопросе, и мы готовы вести диалог", - указал Кулеба.

Автор: Степан Гутник

Топ комментарии

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Украина вообще не должна что менять по требованию других стран. Слово требовать пускай уберут из лексики по отношению к Украине.
  • 5 копійок
    Як це ви наважились? Аж дивно.
  • O Lena Vorobets
    Когда наконец начнут интересы украинцев,находящихся за рубежом, отстаивать?начала Московия про русский язык права качать-сразу зеркально-права украинских меньшинств за рубежом:откройте украинские школы и т.д.Выполните-потом и мы по вашему примеру.А то кидаються по первому шелчку выполнять ,кто что прикажет.В каждой стране,чтоб иметь гражданство-нужно знать государственный язык,и в Московии,и Венгрии,Румынии,везде.В Польше наших полно,но все учат язык и не качают права.
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости