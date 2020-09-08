Зеленский об обострении ситуации на Донбассе: Мы сразу отреагировали, но есть вещи не для СМИ. ВИДЕО

Реакция украинской стороны на обострение на Донбассе и нарушение режима прекращения огня была мгновенной, но есть некоторые вещи, которые не обсуждаются со СМИ.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе рабочего визита в Сумскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Так, Зеленскому задали вопрос, почему он публично не отреагировал на обострение на Донбассе и потери с украинской стороны.

"Мы реагируем и сразу отреагировали. Есть некоторые вещи, которые мы не обсуждаем со средствами массовой информации. Потому что наша задача защищать не одного человека, а защищать 40 миллионов нашей независимой Украины", - заявил он.

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Он заявил, что сохранять жизни украинцев - это самая сложная сейчас работа.

"Что касается режима "тишины"... 42 дня режим сохранялся до той провокации, которая забрала жизнь нашего бойца. Мы на уровне министров иностранных дел и не только связывались с РФ, которая должна держать эти договоренности, которые были на уровне ТКГ. В настоящее время много чего делается, и многое уже сделано. Будем делать все, чтобы сохранять режим "тишины", чтобы избежать большого количества как раненых, так и погибших", - добавил Зеленский.

Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.

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6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, еще один был ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.