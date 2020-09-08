Кулеба: Ни одна страна мира не будет нас поучать относительно административно-территориального устройства Украины

Изменения административно-территориального устройства является исключительно внутренним делом Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе визита в Румынию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Он отметил, что реформа сохраняет возможности для нацменьшинств развиваться в новой административной системе.

"Что касается административно-территориальной реформы, то это исключительно вопрос внутренней политики. Ни одна страна мира не будет нас поучать, как нам устраивать административно-территориальное устройство своей страны. Эта реформа происходит в тесном взаимодействии с ЕС, с соблюдением европейских стандартов и с уважением к правам лиц, которые принадлежат к национальным меньшинствам. И мы имели плодотворные дискуссии по этому поводу с Венгрией, с Болгарией, с Румынией, и нашли те решения, которые являются сбалансированными, и которые сохраняют полные возможности для национальных общин развиваться в новой административной системе Украины", - сказал Кулеба на совместной с главой МИД Румынии пресс-конференции в Бухаресте во вторник.

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Вместе с тем министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску высказал надежду на то, что в ходе административно территориальной реформы в Украине будут обеспечены права румынского национального меньшинства.

"Мне сообщили о решении украинской власти об основании микрорайонов, и я передал моим коллегам, что нас очень интересует обеспечение прав румынского национального меньшинства", - отметил Ауреску.