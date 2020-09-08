Двое украинских воинов подорвались на мине на Донбассе, оба госпитализированы
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.
"Обоим воинам оперативно оказали первую медицинскую помощь, их эвакуировали в лечебные учреждения. Состояние их здоровья удовлетворительное. На месте происшествия работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, о полном прекращении огня на Донбассе, которое началось с полуночи 27 июля, стороны договорились на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 22 июля.
6 сентября от выстрела снайпера наемников РФ под Крымским в Новоайдарском районе погиб военнослужащий ВСУ, еще один был ранен во время обстрела у Красногоровки. Также двое военных погибли, подорвавшись на минном поле, на которое они попали во время тушения пожаров; еще двое - получили ранения, когда спецавтомобиль АРС-14 подорвался на неизвестном устройстве. Вчера умер раненый во время взрыва АРС-14 боец.