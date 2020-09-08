Российского актера Ефремова признали виновным в смертельном ДТП и приговорили к 8 годам тюрьмы

Российский актер Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади в Москве, приговорен к восьми годам заключения в колонии общего режима.

Об этом сообщает "Медуза", передает Цензор.НЕТ.

Судья Елена Абрамова заявила, что вина Ефремова полностью подтверждается исследованными доказательствами. Во время суда актер сначала не признавал вину, но в своем последнем слове все же сделал это.

Суд взыскал с Ефремова 800 тысяч рублей компенсации в пользу старшего сына погибшего в ДТП Сергея Захарова. Также артиста лишили права управления транспортным средством сроком на три года.

Смотрите также: Известный российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения устроил ДТП в центре Москвы. Пострадавший умер в больнице. ВИДЕО+ФОТО

Потерпевшая сторона заявила, что не будет обжаловать приговор Ефремову. Обвинение просило для него 11 лет колонии общего режима.

Михаила Ефремова взяли под стражу в зале суда, надев на него наручники.

Напомним, Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на полосу встречного движения и столкнулся с Lada Granta. Водитель Lada, мужчина 1963 года рождения, курьер в компании доставки еды, умер в больнице.