61% опрошенных жителей Киева недовольны деятельностью Зеленского, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

34% опрошенных жителей Киева довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, 61% - неудовлетворены.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

"34% опрошенных довольны деятельностью Президента Украины Владимира Зеленского, 61% - неудовлетворены. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой Главы государства ухудшилась", - говорится в сообщении.





Инфографика: "Рейтинг"

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Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" в течение 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера) среди киевлян.

Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 31 августа-1 сентября 2020