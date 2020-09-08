Запустили оценку доброчестности всего состава таможни. Ее прохождение обязательно для дальнейшей работы в ведомстве, - Марченко

Всех нынешних сотрудников таможни, которые хотят остаться работать в ведомстве, проверят на квалификацию и доброчестность.

Об этом министр финансов Сергей Марченко рассказал в интервью Цензор.НЕТ.

"Мы запустили оценку квалификации и добродетели должностных лиц на таможне. Такую аттестацию будет проходить весь личный состав таможни, все руководители. И это будет обязательным условием для дальнейшей работы в таможенной службе", - сказал Марченко.

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При этом он отметил, что мало кто понимает, насколько сложно найти эффективного руководителя таможни.

"У многих есть видение, что им должен быть классический махровый таможенник. Но большинство из них имеют небезупречную деловую репутацию. Скажем достаточно деликатно.

Заблуждением является и вера в назначении на таможню молодого, честного управленца с горящими глазами и активным Инстаграмом. Эта должность требует опыта, умение быстро оценивать номенклатуру товара и устанавливать его реальную стоимость. Там много технически сложных аспектов. Без такого понимания государство будет ежемесячно терять 5-10 млрд, которые будут воровать из бюджета. И тогда надо будет вскоре просить вернуться старых таможенников, чтобы не развалилась система", - рассказал глава Минфина.

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