Не считаю, что состояние и семейные связи главы Одесской таможни Пудрика являются поводом для его увольнения, - Марченко

Министр финансов Сергей Марченко убежден, что основным критерием для назначения главой Одесской таможни Дениса Пудрика является его профпригодность, а не активы и родственные связи.

Об этом он заявил в интервью главреду Цензор.НЕТ Юрию Бутусову.

Бутусов: По какому принципу на Одесскую таможню назначили Дениса Пудрика - зятя советника председателя консультативного совета при президенте Куницына? Вы же видели его декларацию? Это именно тот "махровый таможенник", который везде был, знает все, даже то, что дешевле купить квартиру в Турции, чем тур в эту страну.

Марченко: Для меня как министра главный маркер "кейса Пудрика" - его тест на профпригодность. Он должен без раскачки обеспечить выполнение определенных финансовых показателей. Конечно, я не проверяю руководителей таможни полиграфом. И не изучаю их родственные связи.

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Марченко добавил, что о состоянии и родственных связях Дениса Пудрика узнал из СМИ.

"Значит ли это, что я должен его немедленно уволить... Я так не считаю. Ключевой вопрос в этом и других примерах один: есть ли уголовные дела или претензии правоохранительных органов? Если нет - пусть работает", - отметил глава Минфина.

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