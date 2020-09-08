В "тени" находятся 8 млн га украинских земель, из-за чего бюджет недополучает миллиарды гривен, - адвокат Ганган

Украина, которая входит в пятерку крупнейших в мире поставщиков агропродукции, недополучает миллиарды гривен налогов от агросектора из-за того, что часть рынка работает "в черную".

"В тени" находятся 8 млн га украинских земель. Об этом, а также о причинах сложившейся ситуации в своем блоге на OBOZREVATEL рассказал адвокат Вячеслав Ганган.

"Украина входит в пятерку крупнейших мировых поставщиков агропродукции. Аграрный сектор генерирует свыше 10% украинского ВВП. Сельхозпродукция составляет 39,8% в общем экспорте Украины, или около $20 млрд. И при этом государство недополучает от агросектора миллиарды гривен в виде налогов, поскольку часть рынка работает "в чёрную". По оценкам Всемирного Банка, "в тени" находятся около 8 миллионов гектаров украинских земель. Владельцы паев отдают их в аренду, но документы при этом не оформляются, а налоги не платятся", – написал Ганган.

Причиной этого адвокат считает нарушения при заключении договоров аренды паев между агрокомпаниями и владельцами земли.

"По Налоговому кодексу, стоимость аренды составляет от 3 до 12% от денежно-нормативной оценки земли. Плюс местная администрация может добавить еще 1% на социальное развитие региона, если землю выделяет государство. В зависимости от стоимости аренды пая определяется и размер налога на землю", – рассказывает Ганган.

Как правило, по мнению адвоката, селяне, имея дело с крупными агрокомпаниями, стараются установить цену аренды повыше. В среднем речь идет о 13%. И большие агрохолдинги, работающие "в белую", указывают в договорах реальную стоимость аренды – и платят с нее все налоги. Другое дело – предприниматели помельче.

"Мелкие предприниматели решают все по-другому. Тут возможны два варианта. Первый: пайщик, у которого есть СПД, договаривается с соседями и арендует у них землю. В договорах отражается цена аренды паёв 3% от денежно-нормативной оценки. А остальные, скажем, 10% арендатор платит своим односельчанам наличными. Агрохолдинги себе такого позволить не могут.

Поскольку риски того, что контролирующий орган установит факт уклонения от налогов, очень высоки, а потери от штрафных санкций несоизмеримо больше выгоды от занижения арендной платы. Поэтому крупный бизнес указывает в договорах реальную цену и честно платит налоги. То есть мелкие агропроизводители платят налог на землю от 3%, а крупные агрохолдинги – от 13%", – раскрывает схему Ганган.

При этом, по словам адвоката, подобная "минимизация" является не самым худшим из возможных вариантов.

"Второй вариант еще хуже. В этом случае один пайщик договаривается с другими устно, а деньги полностью отдает наличными. Он собирает все паи, номинально не подписывая ни одной сделки. Засеивает землю, выращивает урожай, убирает. Затем покупает фиктивные производственные документы у трейдеров и продает товар по этим документам. Именно таких земель в Украине 8 миллионов гектар. Полиция и местные администрации ничего не замечают", – резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада открыла рынок земли в Украине в конце марта 2020 года. При этом, земельная реформа была неоднозначно воспринята обществом. В частности, резко против выступили украинские фермеры, опасавшиеся, что с введением рынка земли большие агрохолдинги скупят все плодородные поля. Чуть позже Госгеокадастр разъяснил: рынок земли в Украине откроют с большими ограничениями.