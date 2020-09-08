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"УДАР", "ЕС" и "Слуга народа" лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

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"УДАР", "ЕС" и "Слуга народа" лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
"УДАР" набирает почти 29% голосов и вдвое опережает конкурентов - "Европейскую Солидарность" и "Слугу народа".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" в Киеве 31 августа - 1 сентября, передает Цензор.НЕТ.

Рейтинг "УДАРа" вдвое больше партии, занявшей второе и третье места.

"В рейтинге политических сил на выборах в городской совет лидирует партия "УДАР" за которую готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы. Партию "Европейская Солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, - сообщает "Рейтинг".

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Исследователи отмечают, что партию "Победа Пальчевского" поддерживают 6,9% опрошенных, партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 6,8%, партию "Голос" - 6,5%, партию "Батькивщина" - 6,4%, партию "Сила и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%. Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 01

Вместе с тем, 60% опрошенных довольны деятельностью городского председателя Виталия Кличко. Показатели удовлетворенности работой мэра столицы имеют положительную динамику.

59% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра скорее улучшилась. 26% утверждают, что она не изменилась и только 13% увидели ухудшение.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 02

Две трети киевлян на отлично или хорошо оценили работу Виталия Кличко в сфере борьбы с пандемией коронавируса.

УДАР, ЕС и Слуга народа лидируют на выборах в Киевсовет. Всего проходят восемь партий, - опрос Рейтинга 03

"69% опрошенных выразили однозначную готовность принять участие в выборах мэра и городского совета в октябре 2020 года. Самый высокий уровень мобилизации - среди наиболее старших опрошенных", - заключает "Рейтинг".

Исследование проведено Социологической группой "Рейтинг" 31 августа - 1 сентября методом CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%.

Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • Роман с камнем
    За Порохом з факелами вночі бігали , зраду шукали . А зараз замазали очі зеленим гівном .
  • Роман с камнем
    "УДАР", "ЄС" і "Слуга народу" лідирують на виборах до Київради. Всього проходять вісім партій, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 8119
  • Propan
    Значит надо голосовать за ЕС в Киевсовет. Когда дойдет до третьего Майдана, что практически неизбежно после вербовки людьми Патрушева в Омане нашей властной верхушки, то каждый штык ЕС понадобится в Киевсовете.
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