Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук

Конституционный суд Украины 15 сентября 2020 рассмотрит представление Верховного Суда по оценке конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

В случае признания закона неконституционным, это потенциально может привести к коллапсу банковской системы Украины. Такое мнение высказал в эфире радио "Новое время" доктор юридических наук, председатель КСУ в 2018-2019 годах, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, судья Европейского суда по правам человека ad hoc Станислав Шевчук.



По его словам, главная функция Фонда гарантирования вкладов - вернуть вкладчикам гарантированные 200000 грн в случае банкротства банка, а таких вкладчиков в украинской банковской системе более 98 процентов.

"Фонд гарантирования вкладов как раз выполняет эту свою работу. Кроме того, очень важна его работа - это вывод неплатежеспособных банков с рынка. Поэтому его функция независимого органа критически важна для нашей банковской системы, особенно в контексте наших международных обязательств", - добавил Станислав Шевчук.

По оценке экс-главы КСУ, это дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является отказным и подлежит закрытию.

"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне как судье-докладчику, и я сразу увидел, что это дело отказное. Нельзя было, по моему мнению, как судьи, открывать это дело", - рассказал Станислав Шевчук. Он сообщил, что коллегия КСУ в 2015 отклонила это представление, однако впоследствии дело было возбуждено на заседании Палаты Конституционного суда.



В самом представлении обосновывается неконституционность нескольких статей, однако, по словам Станислава Шевчука, отдельные статьи никак не приводят к неконституционности закона в целом.



"Более того, пока представление рассматривалось Конституционным судом, за этот период было внесено более 12 изменений в Закон. Это означает, что нет обоснования, которое было приведено в представлении, оно уже не может считаться действующим на момент рассмотрения дела, поскольку композиция Закона уже изменилась. И дело, на мой взгляд, подлежит закрытию", - отметил Станислав Шевчук.