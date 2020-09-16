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Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук

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Признание неконституционным Закона о системе гарантирования вкладов может привести к коллапсу банковской системы, - экс-глава КСУ Шевчук
Конституционный суд Украины 15 сентября 2020 рассмотрит представление Верховного Суда по оценке конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

 В случае признания закона неконституционным, это потенциально может привести к коллапсу банковской системы Украины. Такое мнение высказал в эфире радио "Новое время" доктор юридических наук, председатель КСУ в 2018-2019 годах, профессор, член-корреспондент НАПрНУ, судья Европейского суда по правам человека ad hoc Станислав Шевчук.


По его словам, главная функция Фонда гарантирования вкладов - вернуть вкладчикам гарантированные 200000 грн в случае банкротства банка, а таких вкладчиков в украинской банковской системе более 98 процентов.
"Фонд гарантирования вкладов как раз выполняет эту свою работу. Кроме того, очень важна его работа - это вывод неплатежеспособных банков с рынка. Поэтому его функция независимого органа критически важна для нашей банковской системы, особенно в контексте наших международных обязательств", - добавил Станислав Шевчук.

По оценке экс-главы КСУ, это дело о конституционности Закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" является отказным и подлежит закрытию.
"Этому делу уже 5 лет. Оно попало мне как судье-докладчику, и я сразу увидел, что это дело отказное. Нельзя было, по моему мнению, как судьи, открывать это дело", - рассказал Станислав Шевчук. Он сообщил, что коллегия КСУ в 2015 отклонила это представление, однако впоследствии дело было возбуждено на заседании Палаты Конституционного суда.


В самом представлении обосновывается неконституционность нескольких статей, однако, по словам Станислава Шевчука, отдельные статьи никак не приводят к неконституционности закона в целом.


"Более того, пока представление рассматривалось Конституционным судом, за этот период было внесено более 12 изменений в Закон. Это означает, что нет обоснования, которое было приведено в представлении, оно уже не может считаться действующим на момент рассмотрения дела, поскольку композиция Закона уже изменилась. И дело, на мой взгляд, подлежит закрытию", - отметил Станислав Шевчук.

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Топ комментарии

  • secret secret_too
    как все про#бать за 1 год
    В.А.Зелин-ский.
  • Игорь Деев
    Наши судьи сами по себе.
    Он вполне могут признать незаконным, например, Нацбанк.

    Или деньги...
    Или деньги у всех, кроме судей...
  • Small Jerboa
    Та мля.
    Суды вообще оборзели принимать сверх-бредовые "решения".

    Скоро запретят восходы и закаты Солнца.
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