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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев, - замглавы МВД Геращенко

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Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев, - замглавы МВД Геращенко
Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент едут в Киев. Сегодня они пересекли украинскую границу.

Об этом РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Родненкова и Кравцова при прохождении украинской границы никто не сопровождал. При этом украинская сторона не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

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Автор: Степан Гутник

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Топ комментарии

  • а ес c5e83b5a
    на хера?
  • КузьмичUA
    А на хрена они едут в Киев? Кому они там нужны?
  • Viktor Miniailo
    А хто знає що вони опозиціонери? Це вони так прикордонникам сказали? Там ВСЯ опозиція виключно проросійська, вони всі ЗА Путіна але тільки зараз ПРОТИ Лукашенка. Не потрібні нам заслані козачки! Нам і Надюші Савченко достатньо.
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