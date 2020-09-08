Белорусские оппозиционеры Родненков и Кравцов едут в Киев, - замглавы МВД Геращенко

Белорусские оппозиционеры Иван Кравцов и Антон Родненков на данный момент едут в Киев. Сегодня они пересекли украинскую границу.

Об этом РБК-Украина сообщил замминистра внутренних дел Антон Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

В Государственной пограничной службе Украины рассказали, что Родненкова и Кравцова при прохождении украинской границы никто не сопровождал. При этом украинская сторона не может сказать, насильно ли оппозиционеров выдворили власти Беларуси.

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