Ассоциация экологов призывает политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды

Ассоциация советует гражданам тщательно проверять информацию на тему экологии, распространяемую политиками.

Профессиональная ассоциация экологов Украины призывает политиков прекратить предвыборные манипуляции на тему защиты окружающей среды, поскольку они дискриминируют сам институт гражданского общества и возможности для устойчивого развития страны в целом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

"Хочу акцентировать внимание, что именно экоманипуляции и хайп на экотренде отвлекают внимание общества от реальной проблематики защиты окружающей среды. Каждый раз перед выборами на поверхность поднимаются "очковтирательские" экологические проблемы, вновь точечно раздуваются отдельные аспекты экопроблем, выгодно манипулируя сознанием избирателей в тех или иных регионах. В то же время проблемы, представляющие реальную угрозу для украинцев десятилетиями, снова остаются в тени", - сказала она.

По словам президента ассоциации, сфера охраны окружающей среды страдает от двойных стандартов. Кощунственно звучат демонстративные отчеты отдельных чиновников в социальных сетях и интернете о том, что какое-то отдельное предприятие было оштрафовано. В то же время, по информации Международного фонда дикой природы (World Wildlife Fund), страна утопает в мусоре, чиновники безнаказанно охотятся в заповедных карпатских лесах на медведей, сотнями гектаров вырубаются леса, Украина рискует остаться без питьевой воды.

Цыганок отметила, что о проблемах окружающей среды вспоминают либо на выборах, либо во время экологических катастроф. Лишь немногие лидеры, структуры, общественные организации регулярно и настойчиво акцентируют внимание на реальных угрозах и необходимости системных подходов и решений к устранению проблем. "Время от времени активизируются различные "эко-эксперты", которые не имеют никакого опыта работы в этой сфере, которые не имеют никакого образования или научного обоснования претензий, однако имеют все готовые решения! Некоторые политики и псевдоэксперты продолжают зарабатывать на экотемах как деньги, так и политические дивиденды. Как следствие, это дискриминирует и сам институт гражданского общества, и возможности для устойчивого развития в целом", - подчеркнула президент ассоциации экологов.

Цыганок считает, что, несмотря на постоянное обновление лиц во власти, до сих пор нет ни системы экологического мониторинга, ни качественных экологических исследований, ни стандартов качества окружающей среды; крупных субъектов хозяйствования приглашают на "знакомство", а в случае отказов - применяют административное давление, в том числе посредством уголовного производства. "Пока продолжаются такие "заказы", страна давно уже стала эпицентром экологической катастрофы в Европе и продолжает им оставаться, получая письма-жалобы из соседних стран", - добавила она.

Справка УНИАН. Профессиональная ассоциация экологов - первая в Украине объединенная группа профессиональных экологов. Медиатор экосферы, созданный для синхронизации интересов государства - бизнес-общественности – науки с целью сохранения окружающей среды. Ассоциация, созданная экологами для экологов, не финансируется политическими силами, объединяет специалистов со всей Украины. Выступает за взаимодействие бизнеса, общественности, науки и государства.





