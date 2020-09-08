Полиция должна проверить политическую версию при расследовании избиения Балуха, - ОП

Офис президента Украины прокомментировал ситуацию с избиением экс-узника Кремля Владимира Балуха.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу ОП в Фейсбук.

"Офис Президента крайне обеспокоен информацией о нападении на бывшего политзаключенного Владимира Балуха. Его жестоко избили ночью - фактически в годовщину его освобождения из плена. Сломаны рука и ключица. По сообщениям врачей, угрозы его жизни нет.

Требуем от Национальной полиции быстрого и полного расследования этого преступления. Пока нет подтвержденных данных, которые свидетельствовали бы о том, что у нападения мог быть политический мотив. Но все версии должны быть тщательно проверены, в частности политическая", - говорится в сообщении ОП.

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В Офисе Президента отметили, что уличное насилие в Украине в последние годы достигло "угрожающего масштаба".

"Преступники почувствовали, что принцип неотвратимости наказания не работает. Ожидаем от правоохранителей более систематической работы для восстановления порядка на улицах и превенции правонарушений", - подчеркнули в ОП.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.