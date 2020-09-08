Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема

Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина будет готова к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19 и количества госпитализируемых.

"Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть, будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет, проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что готовится много больниц, параллельно увеличивается переоборудование больниц на всякий случай.

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"Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ – вопросов нет. Я не хочу говорить, что "на всех достаточно", но, по крайней мере, мы будем готовы", - отметил он.