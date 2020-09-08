Новости

Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема

4 17543
Зеленский о ситуации с COVID-19: Есть проблемы с быстрым наполнением коек. Я уверен, что это будет, большая проблема
Президент Украины Владимир Зеленский надеется, что Украина будет готова к возможному увеличению наполняемости больниц в случае усиления пандемии COVID-19 и количества госпитализируемых.

"Есть большие проблемы с быстрым наполнением коек, потому что люди есть люди, мы их любим такими, какие он есть, будем исправлять все их ошибки, к сожалению, всей страной. Я уверен, что это будет, проблема большая, но все-таки верю, что это не будет в таком объеме, как это было, например, в большинстве стран Европы", - сказал он на брифинге во вторник во время рабочей поездки в Житомирскую область, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Зеленский указал, что готовится много больниц, параллельно увеличивается переоборудование больниц на всякий случай.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Заболеваемость COVID-19 в Украине за месяц выросла почти вдвое, уровень госпитализации - на 60%, - Нацслужба здоровья

"Следим за этим. С техническими мерами, с кислородом, с ИВЛ – вопросов нет. Я не хочу говорить, что "на всех достаточно", но, по крайней мере, мы будем готовы", - отметил он.

Автор: Степан Гутник

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • igor mandiur
    Что оно мелет!? Здесь уже,это самое, наши полномочия фсё?!
  • Rhodesian
    Идиот... Будеи исправлять всей страной ошибку 73% дебилов, пустивших порулить страной полнейшего дебила.
  • Fantomas
    так зачем ты тогда направил 65 млрд выделенной помощи на дороги?
    на эти деньги нужно было больницы строить реставрировать, а деньги пропали
    дороги кстати тоже не строятся

    поэтому вопрос к зеленскому: куда пропали 65 млрд грн выделенные на ковид?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости