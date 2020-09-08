Гриценко о живущих в ОРДЛО переселенцах: Украина им платит пенсию, а их дети убивают наших солдат. Неплохо устроились

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко отреагировал на заявление вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексеяй Резникова о том, что полмиллиона "внутренне перемещенных лиц" живут в ОРДЛО и их интересует только украинская пенсия.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Неплохо они устроились: сходили дружно на "референдум" об отделении от Украины и присоединении к России; люто ненавидят Украину и не хотят в ней жить; считают Украину виновной в российской агрессии, молятся на Путина и просятся под его царство; получают массово российские паспорта; получают еще и российскую пенсию; дети их либо воюют против нас и убивают наших солдат, либо работают и платят налоги на содержание вражеской армии, которая продолжает нас убивать", - отметил Гриценко.

Он подчеркнул, что "большинство тех, кто не хочет жить под Путиным, за 6+ лет войны уже выехали из зоны оккупации, а искренних патриотов Украины, которые ненавидят врага, но по разным причинам не смогли выехать - там очень мало".

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"А фанатам "руского мира" пусть Раша и платит пенсию. Считаю, что так было бы справедливо. Вместо того, чтобы как сейчас - заботясь о пенсии для тех 500 тыс. в ОРДЛО, недоплачивать пенсию родителям погибших на фронте наших солдат", - подытожил Гриценко.



