Двое организаторов финансовой пирамиды B2B Jewelry - под домашним арестом, - СБУ

Суд избрал меру пресечения двум организаторам финансовой пирамиды, подозреваемым в присвоении более $250 миллионов.

Об этом стало известно из публикации пресс-службы СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Хотя в сообщении не уточняется название компании, вероятнее всего, это B2B Jewelry.

В сообщении отмечается, что организатору пирамиды, руководителю и главному бухгалтеру сообщено о подозрении в совершении преступлений группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией (ч. 3 ст. 28 УК), мошенничества с финансовыми ресурсами (ч. 2 ст. 222 УК, ) и отмывании доходов, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 209 УК).

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"Двум фигурантам избраны меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, рассмотрение меры пресечения бухгалтеру состоится 09.09.2020 года", - сообщили в Службе безопасности.

Также суд наложил арест на имущественные активы злоумышленников: банковские счета, движимое и недвижимое имущество, в том числе оформленные на подконтрольные юридические лица.

Напомним, 27 августа Служба безопасности Украины блокировала противоправную деятельность организованной преступной группировки, участники которой создали финансовую пирамиду для завладения средствами украинских граждан.

Позже в Офисе Генпрокурора сообщили, что организатору финансовой пирамиды и его соучастникам сообщено о подозрении в мошенничестве с финансовыми ресурсами, а также легализации (отмывании) денежных средств, полученных преступным путем (ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч . 3 ст. 209 УКУ).

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