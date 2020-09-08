У Балуха тяжелая черепно-мозговая травма, он в реанимации после операции, - Ирина Геращенко

Избитый в ночь на вторник в Киеве бывший политзаключенный Кремля, общественный активист Владимир Балух прооперирован и находится в реанимации.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко, информирует Цензор.НЕТ.

"По предварительной информации, политзаключенные Кремля собрались вместе, чтобы поздравить друг друга с годовщиной освобождения. Рядом находилась русскоязычная компания. Володя сделал замечание, похоже, эти люди могли потом его отследить. Такую информацию получила от Ахтема Чийгоза", - написала Геращенко.

По ее словам, Балух сейчас находится в больнице скорой помощи, куда его доставили в полдень.

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"Сколько он находился без сознания после зверского избиения - неизвестно, установить это должны правоохранители. Только что закончилась операция, его перевели в реанимацию. У Володи тяжелая черепно-мозговая травма, операция была на голове, состояние тяжелое", - добавила нардеп.

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.



