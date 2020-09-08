Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Я очень надеюсь, что новая Беларусь очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство", - заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что белорусы в настоящее время борются за ценности, которые отстаивает ПАСЕ. В числе этих ценностей Светлана Тихановская назвала права человека, демократию и верховенство закона.
Одновременно Тихановская призвала мировое сообщество оказать давление на власти в Минске, в том числе на Александра Лукашенко. "Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть. Нам нужны санкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека", - цитирует слова Тихановской "Интерфакс".
Светлана Тихановская подчеркнула, что после фальсификации результатов выборов Лукашенко не обладает легитимностью в качестве главы государства. "Он более не представляет Беларусь. Силы и страны, которые заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск", - указала она.