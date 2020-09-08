Новости

Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим

2 73226
Тихановская в ПАСЕ: Лукашенко более не представляет страну, необходимо международное давление на его режим
Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская выступила с обращением к Парламентской ассамблее Совета Европы в режиме видеоконференции, призвав к международному давлению на захватившего власть "президента" Александра Лукашенко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Я очень надеюсь, что новая Беларусь очень скоро сможет снова занять заслуженное место среди других стран, которые уважают права человека и достоинство", - заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что белорусы в настоящее время борются за ценности, которые отстаивает ПАСЕ. В числе этих ценностей Светлана Тихановская назвала права человека, демократию и верховенство закона.

Читайте также: Лукашенко считает правильным задержание Колесниковой: Она пыталась бежать в Украину к сестре

Одновременно Тихановская призвала мировое сообщество оказать давление на власти в Минске, в том числе на Александра Лукашенко. "Нам необходимо международное давление на этот режим, на этого одного человека, который цепляется за власть. Нам нужны санкции против лиц, которые издают и выполняют преступные приказы, нарушающие международные нормы и права человека", - цитирует слова Тихановской "Интерфакс".

Светлана Тихановская подчеркнула, что после фальсификации результатов выборов Лукашенко не обладает легитимностью в качестве главы государства. "Он более не представляет Беларусь. Силы и страны, которые заключают соглашения с Лукашенко, делают это на свой страх и риск", - указала она.

Топ комментарии

  • Vitaly Ytsuken
    Если не ошибаюсь то именно она ранее кричала что бы никто не вмешивался во внутренние дела Беларуси, что им не надо помощи никакой от ЕС и т.д. А теперь давление требует...
  • Sophia-Maria Duglass
    ЕСЛИ НОВЫЕ ВЫБОРЫ- то и кандидаты тоже новые ?
  • Nickol Nickols
    https://24tv.ua/lukashenko-prosit-********-povernuti-bilorusiv-novini-bilorus_n1410910 Лукашенко просить Україну "повернути" білорусів Родненкова та Кравцова , белорусская оппозиция просит Украину забрать себе хохла Лукашенко,который имеет такое же отношение к Белоруссии,как Янукович к Украине
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости