Лукашенко заявил о запросе к Украине о возвращении в Беларусь оппозиционеров Кравцова и Родненкова
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Белорусская сторона", по словам Лукашенко, "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, сумевших пересечь границы двух стран.
"Задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым. - ТАСС) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам, как ему докладывают, Колесникову выкинули из машины и умчались", - рассказал корреспондент телеканала "Россия-1" Евгений Рожков, который участвовал в интервью захватившего власть "президента" Лукашенко.
Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.
Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.
8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".
В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.