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Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой"

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Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой"
Полиция открыла уголовное производство по факту избиения экс-политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом гововрится в Фейсбуке Нацполиции Киева.

"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Избитого Балуха госпитализировали из Гидропарка, у него пропал телефон и банковская карта, - Нацполиция

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.

Автор: Роман Свиридович

Топ комментарии

  • olele
    ім тєпєрь главноє - не вийті на сєбя саміх
  • Ревизор
    Менты в доле!!!
    В Киеве мужчина встретил грабителей с карабином: вызванная полиция устроила беспределВторник, 08 сентября 2020, 14:36

    https://apostrophe.ua/ua/news/society/kiev/2020-09-08/v-kieve-mujchina-vstretil-grabiteley-s-karabinom-vyizvannaya-politsiya-ustroila-bespredel/208699 переглянути новину українською

    В Киеве наглые воры пытались обокрасть квартиру с хозяином внутри, он встретил их с карабином и вызвал полицию, которая удивила своим произволом.
    Как https://apostrophe.ua/ передает "Апостроф", об этом https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=317352046377651&id=100043085739690 написал владелец квартиры Владимир Ковальчук.
    "Услышал, что кто-то пытается открыть входную дверь в квартиру. Смотрю на камеру наблюдения - какой-то организм ковыряется в замке. Открываю резко двери, лицо получает дверью по корпусу. "Что вы здесь делаете?" "Мы здесь - работаем" (Начинают быковать, лезут драться, не дают закрыть дверь) Закрываю вторые двери в квартиру звоню в 16.18 звоню на 102, сообщаю о произошедшем. Организмы колотят в другую дверь. Беру зарегистрированный карабин, выхожу к "гостям". Гости резко вспоминают, что им куда-то надо", - написал он.
    Впоследствии приехали правоохранители, которых, по словам потерпевшего, не интересовал факт незаконного проникновения в квартиру, их беспокоило оружие и разрешение на него. Мужчина показал одному из них разрешение и ждал следственно-оперативную группу.
    "Первая "следственная" группа появилась примерно в 18.00. К этому времени уже напечатано заявление о преступлении по ст.162 УК, полиция принимать его отказывается. Представитель разрешительной системы проверяет разрешение на оружие. Говорит, что будет составлять на меня протокол по ст. 191КУпАП. Не спорю, говорю - составляйте. Буду обжаловать. Не составляет. Идут из квартиры", - написал пострадавший.
    Позже мужчина пожаловался на горячую линию Нацполиции, а также дежурному по городу.
    "Ближе к 21-й приезжает оперативно-следственная и ее руководитель звонит при мне дежурному и, внимание, регистрирует событие по ч.4 ст.296 УК Украины. Настаивает на обыске. Разрешения следственного судьи - нету. Следователь настаивает на том, что ч.3.ст.233 УПК Украины дает ему такое право. Угрожает спецназом (это цитата). Стучит в дверь. Зачем ему обыск? Чтобы удалить зарегистрированный должным образом карабин. Ребенок смотрит на весь этот цирк широкими глазами. Единственное, что сын спросил меня: "Папа, когда мы уедем из этой страны?" - написал Ковальчук.
  • Pacersoft Assa
    Наглеют, твари. На клоунском горбе во власть въезжают рыги и прочие слуги соседнего народа.
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