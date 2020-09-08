Полиция начала уголовное производство по факту нападения на Балуха по статье "разбой"
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Полиция открыла уголовное производство по факту избиения экс-политзаключенного Кремля, крымского активиста Владимира Балуха.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом гововрится в Фейсбуке Нацполиции Киева.
"Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискацией имущества.
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.