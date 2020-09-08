Не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды, и требуем немедленного расследования, - заявление "ЕС" про избиение Балуха
Как передает Цензор.НЕТ, текст заявления опубликован на официальном сайте партии.
В тексте заявления говорится: "Мы серьезно обеспокоены нападением на известного политзаключенного Кремля и активиста нашей партии Владимира Балуха.
Владимир Балух, который провел 4 года в российских тюрьмах, вчера отмечал годовщину освобождения вместе с другими политзаключенными, был жестоко избит.
Трудно представить, что до 12:00 сегодняшнего дня он пролежал без сознания в крайне тяжелом состоянии.
Теперь его жизни угрожает серьезная опасность вследствие полученных травм.
Мы требуем немедленного расследования и ответов на вопросы, кто напал на Владимира Балуха, и всех обстоятельств этого преступления.
Мы не исключаем, что причиной трагедии стали политические взгляды представителя нашей партии и требуем личного контроля за расследованием министра внутренних дел.
Мы молимся за то, чтобы Володя вышел из комы и смог побороть нанесенные травмы. Спасибо врачам, которые сейчас борются за его жизнь".
Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.
Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.
Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.