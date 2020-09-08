У президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда, - ЦПК

Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Павлом Вовком и Окружным админсудом ответил, что это не входит в полномочия главы государства.

В Центре противодействия коррупции обратили внимание, что глава государства в разных ситуациях неодинаково интерпретирует свои полномочия, передает Цензор.НЕТ.

"Офис Президента в ответ на требования разобраться с судьей Вовком и Окружным админсудом: "Президент Украины, согласно полномочиям, которые дает ему Конституция, не имеет права или обязанности давать оценку решению судов или обвинениям против судей".

Президент Зеленский об инспекции ремонта дорог в регионах: "Согласно Конституции, меня избрал народ Украины, и я ответственен за то, что строится в стране. Да, это не мои полномочия, но я хочу отвечать за то, что у нас происходит".

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Кривосудие Вовка и круговая порука в судебной системе - не мои полномочия, отстаньте от меня. Ремонт дорог и аэропортов - не мои полномочия, но ничего страшного, - комментируют в ЦПК.

Также в организации отмечают, что у президента есть полномочия инициировать ликвидацию Окружного админсуда. "Просто избирателям об этом никто не говорит. А мы расскажем", - пишут в ЦПК.

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Напомним, генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала представление об отстранении от должности главу ОАСК Павла Вовка и судей этого суда.

17 июля детективы НАБУ сообщили о подозрении председателю Окружного административного суда города Киева, его заместителю и еще пяти судьям этого суда, а также председателю Государственной судебной администрации Украины.

21 июля в НАБУ сообщили, что в рамках уголовного производства, по которому Национальное антикоррупционное бюро в пятницу проводило обыски в Окружном административном суде столицы, о подозрениях сообщили уже 12 лицам.

Председатель Окружного административного суда Киева Вовк называет эти обвинения заказом "иностранных агентов", которые якобы пытаются захватить судебную власть. Судьи Окружного админсуда Киева заявили о "беспрецедентном давлении" и попросили вмешаться президента Владимира Зеленского.

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11 августа НАБУ объявило в розыск председателя ОАСК Вовка, его заместителя, трех судей этого суда и двух экс-членов ВСП. Вовк в ответ заявил: "Я в Украине, не прячусь, готов прибыть в НАБУ на допрос".