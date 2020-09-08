Столичная прокуратура взяла на контроль ход расследования, начатого по факту нападения Балуха

Прокуратура взяла на контроль ход расследования факта причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В сообщении отмечается: "Органы столичной прокуратуры держат на контроле расследование уголовного производства, начатого по факту причинения телесных повреждений Владимиру Балуху.

Так, 8 сентября 2020 49-летнего пострадавшего госпитализировали в столичную больницу с тяжелыми травмами.

В ходе проведения первоочередных следственных действий правоохранители установили место, где пострадавший находился накануне, и лиц, с которыми он общался. С указанными свидетелями проводятся следственные действия. Также обнаружена сумка с личными вещами потерпевшего.

Досудебное следствие продолжается. Принимаются все необходимые меры, направленные на установление обстоятельств, при которых потерпевший получил телесные повреждения, и лиц, которые могут быть к этому причастны.

Досудебное расследование проводит Днепровское управление полиции ГУ ЧП в г.. Киеве процессуальное руководство осуществляет Киевская местная прокуратура № 4".

Ранее об избиении в ночь на 8 сентября бывшего политзаключенного Кремля, общественного активиста Владимира Балуха сообщил Олег Сенцов.

Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой. Также у Балуха исчез телефон и банковская карта.

Офис Президента призвал Нацполицию проверить политическую версию избиения Балуха.