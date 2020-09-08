Погибшего во время тушения пожара на Донбассе воина 54-й ОМБ Виталия Грицишина похоронили в Павлограде
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале местного издания Павлоград.dp.ua.
"8 сентября в Павлограде попрощались с бойцом АТО / ООС Виталием Грицишиным. Панихида прошла во дворе Дома культуры в центре Павлограда, куда пришли родные погибшего, его сослуживцы, военный оркестр, руководство города, волонтёры.
Как ранее писал Павлоград.dp.ua, военный подорвался на пройдет во время тушения пожара в зоне боевых действий.
Виталий родился 21 июля 1982 года. Окончил школу №17 г. Павлограда. В 2015 году его мобилизировали в Вооруженные силы Украины, а в 2016 году он подписал контракт.
"Я хочу сегодня сказать спасибо родителям за воспитание такого сына, который ушел защищать нашу страну. Хочу поблагодарить побратимов, которые пришли провести в последний путь нашего героя и всем павлоградцам. Война всегда забирает лучших. Мы должны сохранить память об этом человеке, воине, который отдал свою жизнь", - сказал заместитель командира 54-й отдельной механизированной бригады Алексей Коновал.
Посмертно Виталий Грицишин получил орден "За мужество". Его вручили родным", - отмечается в материале издания.