Чтобы ее не выдворили из Беларуси, Колесникова на границе порвала свой паспорт, - Координационный совет оппозиции

Одна из лидеров белорусской оппозиции Мария Колесникова при пересечении границы Беларуси с Украиной порвала свой паспорт.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил пресс-секретарь Координационного совета оппозиции Беларуси Антон Родненков.

"И в этот момент появилась Мария Колесникова. Ее вели, это было достаточно шумно, то есть было слышно, что ее ведут силой, что она сопротивляется, ее насильно затолкали на заднее сиденье... Она кричала, что никуда не поедет. Как только она оказалась в машине и увидела впереди свой паспорт, она сразу же взяла свой паспорт и порвала его на много мелких кусочков. Эти кусочки она взяла и пожмакала (скомкала) и выкинула в окно неизвестным молодым людям, которые окружали машину", - сказал он на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

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Напомним, утром 7 сентября неизвестные люди в центре Минска посадили Марию Колесникову в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении. Также на связь перестали выходить представители Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Позже стало известно, что в квартире Ивана Кравцова сотрудники ДФР КГК провели обыск.

Вечером родные Марии Колесниковой подали в милицию заявление о ее пропаже. В милиции заявление приняли.

8 сентября в 8 утра официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский заявил, что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова "прошли пограничный контроль и убыли в сторону Украины".

В Госпогранслужбе Украины сообщили: Родненков и Кравцов прибыли в Украину, Колесниковой с ними нет.

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Замглавы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что Марию Колесникову хотели выдворить насильно, но она сама помешала этому. Источник "Интерфакса" сообщил, что при попытке депортации оппозиционерка порвала свой паспорт.