Полиция внедряет новые средства для выявления нарушителей на дорогах - "фантомные патрули", - Билошицкий

Опыт передовых практик в сфере безопасности дорожного движения показывает, что наряду с системой автоматической фиксации, должны работать системы фиксации правонарушений вручную. Один из эффективных методов - фиксация полицейскими при движении полицейского авто.

Об этом 8 сентября во время брифинга заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

"В патрульной машине устанавливается прибор, который позволяет фиксировать правонарушения, которые происходят вокруг полицейского авто, даже если оно находится в движении. То есть, есть возможность зафиксировать нарушение скорости движения автомобилей, движущихся в попутном направлении или во встречном. Это дает возможность полицейскому быть мобильным и обеспечивает дополнительный момент превенции нарушений. Сейчас закупается 4 тестовые программы, тендер уже объявлен. А на будущую программу 2021-2023 года заложена покупка несколько таких приборов", - рассказал Алексей Билошицкий.

Председатель Государственного агентства инфраструктурных проектов Кирилл Хомяков отметил, что до конца года на дорогах Украины появится четыре тестовых программы, а 300 патрульных автомобилей, оборудованных такими системами, появятся в ближайшие несколько лет.

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"Все будет финансироваться из государственных программ. Все закупки и тендеры будут абсолютно прозрачными, пожалуйста, следите", - добавил он.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко добавил, что будущая система контроля скорости в Украине будет состоять из нескольких частей

"Первая часть - это стационарные камеры, установленные в местах повышенной аварийности, и о них знают все водители. Вторая часть - это камеры, которые устанавливают в полицейские авто. А третья - это камеры типа TruCam", - подчеркнул он.