Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика"
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Житомирщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.
"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то - психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много остановили закрытий таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав - и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтиовать, доставить оборудование - поставлена министру здравоохранения задача. Он должен это сделать", - сказал Зеленский.
Президент отметил, что Министерство здравоохранения до конца сентября должно представить формат продолжение медреформы или ее изменения.
"Плюсы есть - они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика", - убежден глава государства.