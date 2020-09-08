Зеленский про медреформу: "Плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика"

Власть выявила ряд медицинских учреждений, которые в результате реформы системы здравоохранения, введенной предыдущим руководством Украины, были на грани закрытия. Эти медучреждения заново открывали, ремонтировали и оборудовали

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский на Житомирщине, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

"Где-то закрывается тубдиспансер, где-то - психиатрическая больница. Поэтому мы отслеживаем. Много остановили закрытий таких медицинских учреждений. Так и есть. Что-то не увидел Минздрав - и это правда. Все будет анализироваться: все, что нужно открыть, достроить, доремонтиовать, доставить оборудование - поставлена ​​министру здравоохранения задача. Он должен это сделать", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что Министерство здравоохранения до конца сентября должно представить формат продолжение медреформы или ее изменения.

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"Плюсы есть - они на поверхности. Но есть и много минусов. Поэтому плюсы нужно оставить, минусы надо убрать - обычная арифметика", - убежден глава государства.