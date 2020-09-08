Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, - секретарь Координационного совета оппозиции Кравцов

Одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову насильно хотели вывезти из Беларуси в Украину, сообщил исполнительный секретарь Координационного совета Беларуси Иван Кравцов.

"Что интересовало сотрудников... прежде всего их интересовала возможность вывоза Марии Колесниковой за границу. Они это объясняли необходимостью деэскалации, по их мнению, обстановки в стране, и один из вариантов, который был предложен, это такой чтобы мы на моем личном автомобиле втроем переехали границу", - сказал Кравцов на пресс-брифинге в Киеве во вторник, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Кравцов выразил убеждение, что основной задачей было вывезти Колесникову за рубеж.

"Основная задача, которая, я так понимаю, преследовалась, это именно вывезти Марию Колесникову за рубеж, чтобы создать непонятный медийный фон. И в этом смысле мы выступали инструментом этой задачи, то есть это не было связанно с нами лично, это было все-таки связано с фигурой Марии и с тем авторитетом, которым она в обществе пользуется", - пояснил он.

Белорусские оппозиционеры Кравцов и Антон Родненков говорят, что не выезжали добровольно из Беларуси, как заявлялось в ранее погранслужбе соседней страны.

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По их словам, мужчин вчера задержали у дома Колесниковой, куда они пришли, чтобы проверить ее возможное похищение.

По словам Кравцова, на данный момент Колесникова может быть задержана в Мозырском погранотряде.

"Есть несколько надежных источников, которые говорят, что она может быть задержана в Мозырском погранотряде. А с другой стороны, исходя из моего ощущения и, возможно, уже опыта, скорее всего, все равно большую часть времени если будет где-то находиться, то будет находиться в Комитете государственной безопасности, потому что мне кажется такие интересные спецоперации обычно в ведомстве КГБ", - сказал он.

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По словам Кравцова, вопрос, связанный с отъездом Колесниковой за границу, часто обсуждался, однако все согласились, чтобы ни при каких обстоятельствах территорию Беларуси не покидать.

"С другой стороны, мы с Марией очень часто обсуждали этот вопрос, связанный с ее отъездом и, однозначно, позиция всегда была такая, что мы в целом ни при каких обстоятельствах стараемся территорию Республики Беларусь не покидать, потому что мы должны находиться вплотную к событиям, которые происходят. В итоге, у нас была очень долгая беседа. К концу этой беседы стало понятно по их поведению, и они сами сказали, что ситуация изменилась, что Мария Колесникова будет доставлена на границу. То есть я понял, что видимо, Мария, естественно высказывает ту позицию, которая и должна высказываться. В этом плане она всегда абсолютно последовательна. Я понял, что ее пытаются насильно доставить", - пояснил он.

Родненков добавил, что после того, как Колесникова порвала паспорт, она вышла через окно задних дверей и пошла в сторону белорусской границы.

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Также он отметил, что при пересечении границы ему и Ивану Кравцову подготовили билеты в Турцию, а Колесниковой - в Германию, а также вручили результаты тестов на Covid-19.

"Нам помогли. Собственно говоря, когда организовывали наш визит, "помогали" организовать, нам был выдан целый набор разных интересных вещей. К примеру, в машине мы обнаружили, собственно говоря тест, мы обнаружили страховку, более того, мы обнаружили для нас с Иваном билеты в Турцию на сегодня, для Марии мы обнаружили авиабилеты в Вену, а из Вены в Мюнхен. Как мы понимаем, эти билеты также фотографировались во время одной из остановок ночью. Скорее всего, мы увидим красивые сценарии о том, как мы хотели уехать, наверное, загорать в Турцию, а Мария - к себе обратно в Германию", - сообщил Родненков.

Он указал, что "все соседи Беларуси понимают, что сейчас в происходит внутриполитический кризис и что разрешение это вопроса - это суверенное дело Беларуси".

"И мне кажется, что здесь есть полный консенсус и с украинской стороной в том числе. То, что мы попали на территорию Украины - это был абсолютно легальный способ, здесь не было чего-то экстраординарного. У нас был паспорт действующий, у нас был вид, у нас была медицинская страховка, у нас был тест на коронавирус", - сказал пресс-секретарь Координационного совета.

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