Без Цензуры в прямом эфире: Татаров - преследователь активистов, рейдерская жатва и наступление коронавируса. ВИДЕО

Сегодня в прямом эфире "Без цензуры" с Богданом Буткевичем и Мариной Данилюк-Ярмолавеой разговор пойдет о Владимире Зеленском как Главнокомандующем ВСУ, коронавирусных хрониках, возвращении к таможне времен коммуниста Калетника (заодно напомним вам, кто это такой) и еще несколько важных вещей:

- Как орел экс-главы МВД Захарченко (а ныне - заместитель главы Офиса президента) Олег Татаров снова занялся любимым делом - преследованием активистов; - Что с делом Стерненко? - Как пытаются посадить Гео Лероса? - И наконец - почему не стоит игнорировать существование коронавируса? Оставляйте свои вопросы в комментариях, ставьте "лайки" и подписывайтесь на наши обновления. Ведь здесь, в "Без цензуры", ничего личного - только факты!

Автор: Роман Свиридович